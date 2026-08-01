Краткий пересказ от РИА ИИ В ВСУ продолжаются чистки людей, близких к Сырскому.

Уволен начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк и командующий ракетными войсками и артиллерией генерал-майор Андрей Малиновский.

Также уволены полковник Роман Горбач, бригадные генералы Алексей Шевченко и Антон Гарбуз.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В высших эшелонах командования ВСУ продолжаются чистки людей бывшего главкома Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, они привели к увольнению начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Палагнюка, а также командующего ракетными войсками и артиллерией генерал-майора Андрея Малиновского, который одновременно был заместителем командующего Сухопутными войсками Украины

"Сам Малиновский 19 июля распространил заявление, подчеркнув: "Мой командир — генерал Сырский А. С.", — и отметил: "Во время войны нет места личным амбициям или борьбе за влияние, а каждый, кто подрывает единство, должен уйти". Однако теперь решил стать ученым и пополнить ряды адъюнктов", — сказал собеседник агентства.

Также были уволены и планируют поступление в адъюнктуру полковник Роман Горбач, занимавший должность начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба, и бригадный генерал Антон Гарбуз, освободивший должность начальника главного командного центра.

« "Быстрое продвижение Гарбуза связывают со старыми связями его семьи. В начале 2000-х его отец, генерал, занимал должность первого заместителя начальника штаба оперативного командования "Север" в Чернигове. В тот же период Александр Сырский был начальником штаба 72-й дивизии, которая находилась в непосредственном подчинении Гарбуза-старшего", — уточнил источник.

Он отметил, что именно благодаря этому административному ресурсу и влиятельным связям удавалось замять многочисленные скандалы с участием Гарбуза-младшего.