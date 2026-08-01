Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 01.08.2026 (обновлено: 22:01 01.08.2026)
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударах БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородском округе два мирных жителя пострадали при ударах со стороны ВСУ.
  • В поселке Октябрьский дрон взорвался во дворе частного дома, мужчина получил множественные осколочные ранения, а в селе Таврово при атаке БПЛА на коммерческий объект мужчина получил акубаротравму.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ в Белгородском округе, сообщил оперативный штаб области.
"️В Белгородском округе два мирных жителя пострадали при ударах со стороны ВСУ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в поселке Октябрьский дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног, доставили в Октябрьскую РБ.
Кроме того, по данным оперштаба, в городской больнице №2 Белгорода оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в селе Таврово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала