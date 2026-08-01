В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородском округе два мирных жителя пострадали при ударах со стороны ВСУ.
- В поселке Октябрьский дрон взорвался во дворе частного дома, мужчина получил множественные осколочные ранения, а в селе Таврово при атаке БПЛА на коммерческий объект мужчина получил акубаротравму.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ в Белгородском округе, сообщил оперативный штаб области.
Уточняется, что в поселке Октябрьский дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног, доставили в Октябрьскую РБ.
Кроме того, по данным оперштаба, в городской больнице №2 Белгорода оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в селе Таврово.
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22 июня 2022, 17:18