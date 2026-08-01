В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ в Белгородском округе, сообщил оперативный штаб области.

Уточняется, что в поселке Октябрьский дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног, доставили в Октябрьскую РБ.