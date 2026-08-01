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В Курской области врачи помогают пострадавшим при атаках дронов - РИА Новости, 01.08.2026
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21:51 01.08.2026 (обновлено: 22:05 01.08.2026)
В Курской области врачи помогают пострадавшим при атаках дронов

В Курской области врачи помогут помогают пострадавшим при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи Курска помогут жителям Курской и Брянской областей, пострадавшим при атаках ВСУ.
  • В результате атаки беспилотника в Курчатовском районе ранена женщина, она доставлена в Курскую областную больницу; также в больницу обратился мужчина с акубаротравмой, полученной от удара дрона в Брянской области.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Врачи Курска помогут жителям Курской и Брянской областей, пострадавшим при атаках ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Растет количество жертв украинских преступлений. В результате атаки вражеского беспилотника в Курчатовском районе ранена 42-летняя женщина. Доставили ее в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в областную больницу также обратился мужчина. Сегодня утром от удара дрона он получил акубаротравму в Брянской области.
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