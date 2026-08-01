В Курской области врачи помогают пострадавшим при атаках дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи Курска помогут жителям Курской и Брянской областей, пострадавшим при атаках ВСУ.
- В результате атаки беспилотника в Курчатовском районе ранена женщина, она доставлена в Курскую областную больницу; также в больницу обратился мужчина с акубаротравмой, полученной от удара дрона в Брянской области.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Врачи Курска помогут жителям Курской и Брянской областей, пострадавшим при атаках ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что в областную больницу также обратился мужчина. Сегодня утром от удара дрона он получил акубаротравму в Брянской области.
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