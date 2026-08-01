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В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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17:58 01.08.2026 (обновлено: 18:06 01.08.2026)
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали от атак беспилотников ВСУ.
  • В хуторе Крисаново Краснояружского округа ранена женщина в результате атаки дрона на частный дом.
  • Пострадавшие есть в селе Луговка Грайворонского округа и в поселке Борисовка Борисовского округа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на область. Пострадали четыре мирных жителя", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
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Уточняется, что в Краснояружском округе в хуторе Крисаново в результате атаки дрона на частный дом ранена женщина, у нее акубаротравма и касательные ранения лица.
Кроме того, по данным оперштаба, количество пострадавших при атаке дрона на автомобиль в селе Луговка Грайворонского округа увеличилось до двух. Еще один мужчина обратился в больницу с осколочным ранением предплечья.
Подчеркивается, что в поселке Борисовка Борисовского округа дрон ударил по машине. Мужчина получил осколочное ранение спины, женщина - осколочное ранение ноги. Пострадавшим оказана необходимую помощь.
Отмечается, что повреждения зафиксированы в селах Грузское, Сергиевка, Святославка, Таврово, а также в поселке Прохоровка.
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