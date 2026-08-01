В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали от атак беспилотников ВСУ.

В хуторе Крисаново Краснояружского округа ранена женщина в результате атаки дрона на частный дом.

Пострадавшие есть в селе Луговка Грайворонского округа и в поселке Борисовка Борисовского округа.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.

ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на область. Пострадали четыре мирных жителя", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что в Краснояружском округе в хуторе Крисаново в результате атаки дрона на частный дом ранена женщина, у нее акубаротравма и касательные ранения лица.

Кроме того, по данным оперштаба, количество пострадавших при атаке дрона на автомобиль в селе Луговка Грайворонского округа увеличилось до двух. Еще один мужчина обратился в больницу с осколочным ранением предплечья.

Подчеркивается, что в поселке Борисовка Борисовского округа дрон ударил по машине. Мужчина получил осколочное ранение спины, женщина - осколочное ранение ноги. Пострадавшим оказана необходимую помощь.