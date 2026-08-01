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ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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14:07 01.08.2026 (обновлено: 14:08 01.08.2026)
ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ

ВС России уничтожили два ПВД ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийские подразделения «Южной» группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении.
  • Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение группы украинских военнослужащих и проследили за ними до пункта временной дислокации.
  • Точными попаданиями артиллерийских снарядов пункты временной дислокации вместе с живой силой противника были уничтожены.
ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении после их обнаружения операторами беспилотных систем, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение группы украинских военнослужащих и проследили за ними до пункта временной дислокации.
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"В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой противника был уничтожен", - говорится в сообщении.
Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили второй пункт временной дислокации ВСУ и передали его координаты расчету 152-миллиметрового орудия 2А65.
"Несколькими точными попаданиями артиллерийских снарядов ПВД вместе с живой силой противника был уничтожен",- добавили в Минобороны России.
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