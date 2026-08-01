Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллерийские подразделения «Южной» группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении.

Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение группы украинских военнослужащих и проследили за ними до пункта временной дислокации.

Точными попаданиями артиллерийских снарядов пункты временной дислокации вместе с живой силой противника были уничтожены.

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении после их обнаружения операторами беспилотных систем, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение группы украинских военнослужащих и проследили за ними до пункта временной дислокации.

"В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой противника был уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили второй пункт временной дислокации ВСУ и передали его координаты расчету 152-миллиметрового орудия 2А65.