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Жительница Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ за разговоры на русском - РИА Новости, 01.08.2026
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13:35 01.08.2026
Жительница Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ за разговоры на русском

Боевики ВСУ угрожали убийством Жителям Красноармейска за разговоры на русском

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военнослужащие
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ оскорбляли жителей Красноармейска и угрожали им убийством за разговоры на русском языке.
  • По словам беженки, боевики ВСУ атаковали дома с людьми с помощью дронов, применяли пытки и расстреливали жителей города.
ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Боевики ВСУ оскорбляли жителей Красноармейска и угрожали им убийством за разговоры на русском языке, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Елена.
«
"Украинская армия цеплялась за русский язык. Кто на русском, допустим, общался между собой – тех оскорбляли, называли "ждунами", "москалями", и неоднократно говорили, что человека (разговаривающего на русском – ред.) нужно убить", - сказала беженка.
Она добавила, что помимо угроз, боевики ВСУ неоднократно с помощью дронов атаковали дома с людьми, применяли пытки и расстреливали жителей города.
Красноармейск в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими войсками в конце ноября – начале декабря 2025 года.
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