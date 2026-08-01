Жительница Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ за разговоры на русском

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"Украинская армия цеплялась за русский язык. Кто на русском, допустим, общался между собой – тех оскорбляли, называли "ждунами", "москалями", и неоднократно говорили, что человека (разговаривающего на русском – ред.) нужно убить", - сказала беженка.