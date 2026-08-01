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В Черном море из-за атаки дронов ВСУ затонул теплоход компании Fesco - РИА Новости, 01.08.2026
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12:32 01.08.2026 (обновлено: 13:14 01.08.2026)
В Черном море из-за атаки дронов ВСУ затонул теплоход компании Fesco

"Росатом": в Черном море при атаке дронов ВСУ затонул теплоход "Янина"

© Фото : FESCOКонтейнеровоз "Янина" компании FESCO
Контейнеровоз Янина компании FESCO - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : FESCO
Контейнеровоз "Янина" компании FESCO. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черном море затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO, после удара украинских беспилотников.
  • Судно было мирным контейнеровозом, перевозившим гражданскую продукцию, и находилось в международных водах.
  • Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Черном море из-за удара украинских беспилотников затонул контейнеровоз, сообщили в "Росатоме".
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"Сегодня ночью в акватории Черного моря, в 130 милях от города Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании FESCO", — заявили в госкорпорации.

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Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что БПЛА атаковали судно в районе 22:00 мск.
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"Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов", — подчеркнул он.
По его словам, все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Их доставили на берег благодаря усилиям морской авиации Черноморского флота.
Лихачев поблагодарил интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном — гражданином Египта, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 человек.
Глава "Росатома" также назвал действия ВСУ пиратством и морским разбоем.
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