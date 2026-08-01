В Севастополе из-за атаки ВСУ погибла женщина, еще два человека ранены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе погибла 60-летняя женщина и еще два человека получили ранения в результате атаки ВСУ.
- Сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой, в результате чего сгорело два частных дома и один автомобиль, еще 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Женщина погибла, еще два человека ранены в результате атаки ВСУ минувшей ночью в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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"К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Приношу соболезнования родным и близким погибшей. Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги", - говорится в сообщении в канане губернатора на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки, по предварительным данным от Спасательной службы Севастополя, сгорело 2 частных дома и 1 автомобиль. 15 автомобилей и 3 частных дома получили повреждения.