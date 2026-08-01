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ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому автобусу, заявил Балицкий - РИА Новости, 01.08.2026
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08:41 01.08.2026 (обновлено: 09:44 01.08.2026)
ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому автобусу, заявил Балицкий

Балицкий: ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому автобусу в Запорожье

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка, произошло нападение БПЛА на автобус с работниками Днепрорудненского железорудного комбината, один человек погиб, более 10 пострадали.
  • Губернатор Евгений Балицкий заявил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по гражданскому автобусу.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ понимали, что направляют удар по гражданскому автобусу в Запорожской области, целенаправленно били по мирным жителям, заявил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщил, что на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка Запорожской области, противник произвел атаку БПЛА по автобусу, который вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город. В автобусе находилось 55 пассажиров, один человек погиб, более 10 пострадали.
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"Очередная циничная атака. Противник видел и понимал, что направляет удар по гражданскому автобусу, целенаправленно бил по мирным жителям",- написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь
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Вооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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