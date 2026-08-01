ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому автобусу, заявил Балицкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка, произошло нападение БПЛА на автобус с работниками Днепрорудненского железорудного комбината, один человек погиб, более 10 пострадали.
- Губернатор Евгений Балицкий заявил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по гражданскому автобусу.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ понимали, что направляют удар по гражданскому автобусу в Запорожской области, целенаправленно били по мирным жителям, заявил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщил, что на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка Запорожской области, противник произвел атаку БПЛА по автобусу, который вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город. В автобусе находилось 55 пассажиров, один человек погиб, более 10 пострадали.
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"Очередная циничная атака. Противник видел и понимал, что направляет удар по гражданскому автобусу, целенаправленно бил по мирным жителям",- написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь