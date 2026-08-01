ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому автобусу, заявил Балицкий

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ понимали, что направляют удар по гражданскому автобусу в Запорожской области, целенаправленно били по мирным жителям, заявил губернатор Евгений Балицкий.

Губернатор отметил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь