Военные батальона ВСУ, готовившиеся к отправке на фронт, попали в госпиталь

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ планировали направить военнослужащих батальона охраны и обслуживания в боевые подразделения на Сумском направлении, но 37 человек из 70 оказались в госпиталях с различными заболеваниями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.