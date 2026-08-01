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Военные батальона ВСУ, готовившиеся к отправке на фронт, попали в госпиталь - РИА Новости, 01.08.2026
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Военные батальона ВСУ, готовившиеся к отправке на фронт, попали в госпиталь

РИА Новости: готовившиеся к отправке на фронт военные ВСУ попали в госпиталь

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ планировали направить военнослужащих 532-го отдельного батальона охраны и обслуживания в боевые подразделения на Сумском направлении.
  • Из 70 спланированных к откомандированию военнослужащих 37 человек оказались в госпиталях с различными заболеваниями.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ планировали направить военнослужащих батальона охраны и обслуживания в боевые подразделения на Сумском направлении, но 37 человек из 70 оказались в госпиталях с различными заболеваниями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что на фоне нехватки личного состава и потерь командование ВСУ доукомплектовывает боевые подразделения военнослужащими 532-го отдельного батальона охраны и обслуживания 18-го армейского корпуса.
"Из 70 спланированных к откомандированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек", - сообщил собеседник агентства.
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