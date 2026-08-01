ВСУ перебросили элитную бригаду на границу с Брянской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ перебросило боевые группы 1-й отдельной бригады территориальной обороны на границу Черниговской и Брянской областей.
- Подразделения 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ передислоцированы в лесные массивы Черниговской области.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Командование ВСУ перебросило боевые группы 1-й отдельной бригады территориальной обороны на границу Черниговской и Брянской областей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На границу с Брянской областью переброшены боевые группы некогда элитной 1-й обр ТерО", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что подразделения 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ранее переброшенные из Запорожской области в Сумскую область, впоследствии были передислоцированы в лесные массивы Черниговской области.