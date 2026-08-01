Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовая группа 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ попыталась атаковать российские позиции на Сумском направлении.
- В результате огневого воздействия часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали.
- Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области для защиты приграничных регионов в 2026 году.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Штурмовая группа 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ попыталась атаковать российские позиции на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в Краснопольском районе штурмовая группа 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку скрытного продвижения в направлении российских позиций восточнее села Большой.
"В результате огневого воздействия часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении", — сообщил собеседник агентства.
Сумская область – одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.