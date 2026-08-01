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В храме Василия Блаженного произошло возгорание - РИА Новости, 01.08.2026
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02:22 01.08.2026 (обновлено: 09:59 01.08.2026)
В храме Василия Блаженного произошло возгорание

РИА Новости: в храме Василия Блаженного произошло возгорание

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХрам Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В храме Василия Блаженного загорелись личные вещи и мебель.
  • Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
  • Информация о пострадавших уточняется.
  • В субботу храм будет открыт для посещения по обычному графику — с 10:00 до 21:00.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В храме Василия Блаженного произошло возгорание, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Загорелись личные вещи и мебель", — сказал собеседник агентства.

Огонь распространился на площади десять квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.
В субботу храм будет открыт для посещения по обычному графику — с 10:00 до 21:00.
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