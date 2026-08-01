Краткий пересказ от РИА ИИ
- В храме Василия Блаженного загорелись личные вещи и мебель.
- Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
- Информация о пострадавших уточняется.
- В субботу храм будет открыт для посещения по обычному графику — с 10:00 до 21:00.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В храме Василия Блаженного произошло возгорание, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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"Загорелись личные вещи и мебель", — сказал собеседник агентства.
Огонь распространился на площади десять квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.
В субботу храм будет открыт для посещения по обычному графику — с 10:00 до 21:00.
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