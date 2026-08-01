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Возгорание на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане потушили - РИА Новости, 01.08.2026
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00:32 01.08.2026
Возгорание на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане потушили

Возгорание в одном из цехов на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане потушили

© РИА Новости / Антон Катушенок | Перейти в медиабанкПожар на территории завода "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске
Пожар на территории завода Нижнекамскнефтехим в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Антон Катушенок
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Пожар на территории завода "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возгорание на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане потушено.
  • Возгорание возникло на линии производства полистирола из-за внешних факторов, угрозы жизни и здоровью людей не было.
  • Ущерб объекту оказался незначительным, пострадавших нет, для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.
КАЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Возгорание на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане потушено, оно возникло на линии производства полистирола, сообщила компания.
Ранее компания информировала, что на территории предприятия ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
"Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима" и ранее локализованное, потушено. По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке, из-за внешних факторов", - говорится в сообщении.
В результате происшествия, по данным компании, никто не пострадал. Службы оперативного реагирования продемонстрировали слаженную работу, в результате чего ущерб, нанесенный объекту, является незначительным.
Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.
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