Пожар на территории завода "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске. Архивное фото

Пожар на территории завода "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске

Возгорание на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ Возгорание на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане потушено.

Возгорание возникло на линии производства полистирола из-за внешних факторов, угрозы жизни и здоровью людей не было.

Ущерб объекту оказался незначительным, пострадавших нет, для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.

КАЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Возгорание на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане потушено, оно возникло на линии производства полистирола, сообщила компания.

Ранее компания информировала, что на территории предприятия ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

"Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов " Нижнекамскнефтехима " и ранее локализованное, потушено. По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке, из-за внешних факторов", - говорится в сообщении.

В результате происшествия, по данным компании, никто не пострадал. Службы оперативного реагирования продемонстрировали слаженную работу, в результате чего ущерб, нанесенный объекту, является незначительным.