Возгорание на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возгорание на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане потушено.
- Возгорание возникло на линии производства полистирола из-за внешних факторов, угрозы жизни и здоровью людей не было.
- Ущерб объекту оказался незначительным, пострадавших нет, для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.
КАЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Возгорание на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане потушено, оно возникло на линии производства полистирола, сообщила компания.
Ранее компания информировала, что на территории предприятия ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
"Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима" и ранее локализованное, потушено. По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке, из-за внешних факторов", - говорится в сообщении.
В результате происшествия, по данным компании, никто не пострадал. Службы оперативного реагирования продемонстрировали слаженную работу, в результате чего ущерб, нанесенный объекту, является незначительным.
Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.