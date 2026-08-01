В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения редким вирусом бурбон

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нью-Йорке зафиксирован первый случай заражения вирусом Бурбон, от которого нет вакцины.

Вирус Бурбон передается с укусом собачьего клеща и впервые был обнаружен в 2014 году в штате Канзас.

Симптомы вируса трудно отличить от других инфекций, вызванных укусами клещей, и включают температуру, утомляемость, раздражение на коже, головную боль, тошноту и ломоту в теле.

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Первый случай заражения редким вирусом, от которого нет вакцины, зафиксирован в Нью-Йорке, сообщил в субботу телеканал Fox News.

Речь идет о вирусе бурбон, который передается с укусом собачьего клеща. Он называется по округу Бурбон в штате Канзас , где его впервые обнаружили в 2014 году. С тех пор им заболели шесть человек, как минимум два из которых скончались. Как отмечает телеканал, врачи допускают, что другие случаи заражения просто не были выявлены.

"Редкий вирус, связанный с укусом клеща, против которого нет вакцины или специального лечения, впервые подтвержден в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Симптомы вируса включают температуру, утомляемость, раздражение на коже, головную боль, тошноту и ломоту в теле. Врачам трудно выявить его из-за отсутствия специальных анализов, отмечает телеканал.

Тревогу забила компания Stony Brook Medicine. Ее профессор Луис Маркос предупредил, что на северо-востоке США и, в частности, в Нью-Йорке, много собачьих клещей. По его словам, симптомы, связанные с этим вирусом, трудно отличить от других инфекций, вызванных укусами клещей.