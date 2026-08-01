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В столице Польши в годовщину Варшавского восстания завыли сирены - РИА Новости, 01.08.2026
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19:05 01.08.2026
В столице Польши в годовщину Варшавского восстания завыли сирены

В Варшаве в 82-ю годовщину Варшавского восстания завыли сирены

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Варшаве в 82-ю годовщину Варшавского восстания в «Час W» заработали сирены предупреждения об опасности.
  • На перекрестке улицы Маршалковской и Иерусалимских аллей собрались несколько тысяч человек с польскими национальными флагами и символами Варшавского восстания.
  • Памятные мероприятия и богослужения проходят не только в Варшаве, но и по всей Польше, в церемониях участвуют представители польских властей, ветераны, военнослужащие.
ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Сирены завыли в польской столице в 82-ю годовщину Варшавского восстания, передает корреспондент РИА Новости.
Ровно в 17.00 по местному времени - в так называемый "Час W", когда 1 августа 1944 года началось восстание - по всему городу заработали сирены предупреждения об опасности.
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На улицах Варшавы на минуту остановилось движение автомобилей и общественного транспорта, многие жители вышли из машин и замерли в молчании.
На перекрестке улицы Маршалковской и Иерусалимских аллей собрались несколько тысяч человек с польскими национальными флагами и символами Варшавского восстания. Сюда же съехались множество мотоциклистов, заблокировав дорожное движение.
Многие присутствующие принесли с собой копии оружия времен Второй мировой войны и соответственно оделись. Некоторые из них напоминают о нерешенном вопросе о выплате Германией Польше военных репараций. "Немецкие репарации 1,3 триллиона евро", - написано на одном из мотоциклов.
Памятные мероприятия и богослужения проходят не только в польской столице, но и по всей стране. В церемониях принимают участие представители польских властей, ветераны, военнослужащие.
Варшавское восстание - антифашистское вооруженное выступление в оккупированной польской столице 1 августа - 2 октября 1944 года во время Второй мировой войны. Восстание было организовано руководителями Армии Крайовой (АК), ориентированной на польское эмигрантское правительство в Лондоне, с целью овладеть Варшавой до подхода советских войск и обеспечить эмигрантскому правительству возможность вернуться в Польшу.
Восстание, длившееся 63 дня, потерпело поражение. В ходе боев погибли 18 тысяч повстанцев, 25 тысяч были ранены, потери гражданского населения составили свыше 200 тысяч убитыми. Немецкие войска потеряли около 17 тысяч убитыми и пропавшими без вести и около 9 тысяч ранеными. Левобережная Варшава почти на 90% была разрушена.
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