В столице Польши в годовщину Варшавского восстания завыли сирены

Краткий пересказ от РИА ИИ В Варшаве в 82-ю годовщину Варшавского восстания в «Час W» заработали сирены предупреждения об опасности.

На перекрестке улицы Маршалковской и Иерусалимских аллей собрались несколько тысяч человек с польскими национальными флагами и символами Варшавского восстания.

Памятные мероприятия и богослужения проходят не только в Варшаве, но и по всей Польше, в церемониях участвуют представители польских властей, ветераны, военнослужащие.

ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Сирены завыли в польской столице в 82-ю годовщину Варшавского восстания, передает корреспондент РИА Новости.

Ровно в 17.00 по местному времени - в так называемый "Час W", когда 1 августа 1944 года началось восстание - по всему городу заработали сирены предупреждения об опасности.

На улицах Варшавы на минуту остановилось движение автомобилей и общественного транспорта, многие жители вышли из машин и замерли в молчании.

На перекрестке улицы Маршалковской и Иерусалимских аллей собрались несколько тысяч человек с польскими национальными флагами и символами Варшавского восстания. Сюда же съехались множество мотоциклистов, заблокировав дорожное движение.

Многие присутствующие принесли с собой копии оружия времен Второй мировой войны и соответственно оделись. Некоторые из них напоминают о нерешенном вопросе о выплате Германией Польше военных репараций. "Немецкие репарации 1,3 триллиона евро", - написано на одном из мотоциклов.

Памятные мероприятия и богослужения проходят не только в польской столице, но и по всей стране. В церемониях принимают участие представители польских властей, ветераны, военнослужащие.

Варшавское восстание - антифашистское вооруженное выступление в оккупированной польской столице 1 августа - 2 октября 1944 года во время Второй мировой войны. Восстание было организовано руководителями Армии Крайовой (АК), ориентированной на польское эмигрантское правительство в Лондоне, с целью овладеть Варшавой до подхода советских войск и обеспечить эмигрантскому правительству возможность вернуться в Польшу.