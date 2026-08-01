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В Улан-Удэ двух пострадавших при столкновении трамваев госпитализировали - РИА Новости, 01.08.2026
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16:05 01.08.2026
В Улан-Удэ двух пострадавших при столкновении трамваев госпитализировали

В Улан-Удэ двух пострадавших при столкновении двух трамваев госпитализировали

© Фото : Полиция Бурятии/MAXПоследствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ
Последствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Полиция Бурятии/MAX
Последствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ на перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября столкнулись два трамвая.
  • Двое из десяти пострадавших при столкновении трамваев госпитализированы с травмами, остальным помощь оказана на месте.
  • Предварительная причина столкновения - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Двое из десяти пострадавших при столкновении трамваев в Улан-Удэ госпитализированы с травмами, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее региональное МВД сообщало, что на перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях. Пострадали 10 человек, среди них двое детей. В Комитете по транспорту сообщали, что они отделались ушибами.
"Двух взрослых пострадавших с различными травмами госпитализировали, остальным врачи оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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