В Улан-Удэ двух пострадавших при столкновении трамваев госпитализировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ на перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября столкнулись два трамвая.
- Двое из десяти пострадавших при столкновении трамваев госпитализированы с травмами, остальным помощь оказана на месте.
- Предварительная причина столкновения - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Двое из десяти пострадавших при столкновении трамваев в Улан-Удэ госпитализированы с травмами, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее региональное МВД сообщало, что на перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях. Пострадали 10 человек, среди них двое детей. В Комитете по транспорту сообщали, что они отделались ушибами.
"Двух взрослых пострадавших с различными травмами госпитализировали, остальным врачи оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.