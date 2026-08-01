Пострадавшие при столкновении трамваев в Улан-Удэ отделались ушибами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ на перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября столкнулись два трамвая из-за технического сбоя в работе стрелочного перевода.
- В результате аварии пострадали 10 человек, среди которых двое детей, но все отделались ушибами, и движение трамваев было восстановлено.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Десять пострадавших в Улан-Удэ при столкновении трамваем, среди которых двое детей, отделались ушибами, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Ранее региональное МВД сообщало, что на перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях. Пострадали 10 человек, среди них двое детей.
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"Пассажиры, водители трамвая и кондукторы отделались ушибами", - говорится в сообщении.
Как отметили в комитете, движение трамваев восстановлено.