Пострадавшие при столкновении трамваев в Улан-Удэ отделались ушибами

УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Десять пострадавших в Улан-Удэ при столкновении трамваем, среди которых двое детей, отделались ушибами, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.