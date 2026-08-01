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"Законная цель". В Финляндии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 01.08.2026
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20:13 01.08.2026 (обновлено: 20:24 01.08.2026)
"Законная цель". В Финляндии неожиданно высказались о России

Малинен: Финляндия ошиблась, когда начала производить БПЛА для Украины

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия совершила ошибку, одобрив производство беспилотников для Украины.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финляндия совершила ошибку, когда одобрила производство беспилотников для Украины на своей территории, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Финляндия совершила две крайне глупые ошибки. Во-первых, мы полагались на "щит США". Иран показал, что его больше не существует. Во-вторых, мы начали производство ударных беспилотников для Украины. Все эти объекты являются законными целями для России. Вместо того, чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигравшую сторону", — написал он.
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