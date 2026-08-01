"Законная цель". В Финляндии неожиданно высказались о России

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"Финляндия совершила две крайне глупые ошибки. Во-первых, мы полагались на "щит США". Иран показал, что его больше не существует. Во-вторых, мы начали производство ударных беспилотников для Украины. Все эти объекты являются законными целями для России. Вместо того, чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигравшую сторону", — написал он.