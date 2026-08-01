Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия совершила ошибку, одобрив производство беспилотников для Украины.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финляндия совершила ошибку, когда одобрила производство беспилотников для Украины на своей территории, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Финляндия совершила две крайне глупые ошибки. Во-первых, мы полагались на "щит США". Иран показал, что его больше не существует. Во-вторых, мы начали производство ударных беспилотников для Украины. Все эти объекты являются законными целями для России. Вместо того, чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигравшую сторону", — написал он.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.