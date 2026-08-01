Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что над Украиной нависла угроза быть отрезанной от Черного моря, а также под вопросом оказалась способность страны пережить зиму с перспективой массовой миграции населения.
- Он отметил, что российские войска продолжают наступление на Донбассе и расширяют контроль над территориями в ряде областей.
- Чепа добавил, что заявление польского премьер-министра о 100 днях на завершение конфликта на Украине может свидетельствовать о попытке ускорить процесс урегулирования ситуации.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Над Украиной нависла реальная угроза быть отрезанной от Черного моря, под вопросом оказалась и способность пережить зиму с перспективой массовой миграции населения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
"Нависла реальная угроза того, что Украина будет отрезана от Черного моря. Под вопросом оказалась способность пережить эту зиму с перспективой массовой миграции городского населения в сельскую местность или за границу", - сказал Чепа.
По его словам, на Западе, похоже, начинают осознавать провал своей стратегии в отношении России, и так называемые "сорок дней воздушной войны" Киева, сопровождавшиеся откровенным терроризмом, не привели к желаемым результатам.
"Российские войска продолжают наступление на Донбассе и расширяют контроль над территориями в ряде областей", - добавил депутат.
Чепа отметил, что украинские "дипстрайки" использовались для фантазий о разделе побежденной России, но реальность оказалась иной.
По его мнению, встреча на похоронах сенатора США Линдси Грэма*, предположительно, стала "моментом истины" для Владимира Зеленского, который, по некоторым данным, получил рекомендацию к заключению мира на условиях России, и последующие заявления американского президента Дональда Трампа по поводу поставок вооружений были отозваны.
"Очевиден шок от коллективного провала (на Украине - ред.), особенно на фоне выборов в конгресс США. Заявление польского премьер-министра (Дональда - ред.) Туска о 100 днях на завершение конфликта может свидетельствовать о попытке ускорить процесс", - считает парламентарий.
Чепа добавил, что ситуация усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке, а неудачное совмещение двух кризисов и отсутствие позитивных новостей из иранского направления указывают на сложности.
"Прорыв в урегулировании на Украине мог бы временно отодвинуть на второй план проигранную иранскую ситуацию", - подытожил он.
* Внесен России в перечень террористов и экстремистов