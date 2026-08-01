Украина может быть отрезана от Черного моря, считают в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что над Украиной нависла угроза быть отрезанной от Черного моря, а также под вопросом оказалась способность страны пережить зиму с перспективой массовой миграции населения.

Он отметил, что российские войска продолжают наступление на Донбассе и расширяют контроль над территориями в ряде областей.

Чепа добавил, что заявление польского премьер-министра о 100 днях на завершение конфликта на Украине может свидетельствовать о попытке ускорить процесс урегулирования ситуации.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Над Украиной нависла реальная угроза быть отрезанной от Черного моря, под вопросом оказалась и способность пережить зиму с перспективой массовой миграции населения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

"Нависла реальная угроза того, что Украина будет отрезана от Черного моря . Под вопросом оказалась способность пережить эту зиму с перспективой массовой миграции городского населения в сельскую местность или за границу", - сказал Чепа.

По его словам, на Западе, похоже, начинают осознавать провал своей стратегии в отношении России, и так называемые "сорок дней воздушной войны" Киева, сопровождавшиеся откровенным терроризмом, не привели к желаемым результатам.

"Российские войска продолжают наступление на Донбассе и расширяют контроль над территориями в ряде областей", - добавил депутат.

Чепа отметил, что украинские "дипстрайки" использовались для фантазий о разделе побежденной России, но реальность оказалась иной.

По его мнению, встреча на похоронах сенатора США Линдси Грэма*, предположительно, стала "моментом истины" для Владимира Зеленского, который, по некоторым данным, получил рекомендацию к заключению мира на условиях России, и последующие заявления американского президента Дональда Трампа по поводу поставок вооружений были отозваны.

"Очевиден шок от коллективного провала (на Украине - ред.), особенно на фоне выборов в конгресс США. Заявление польского премьер-министра (Дональда - ред.) Туска о 100 днях на завершение конфликта может свидетельствовать о попытке ускорить процесс", - считает парламентарий.

Чепа добавил, что ситуация усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке, а неудачное совмещение двух кризисов и отсутствие позитивных новостей из иранского направления указывают на сложности.

"Прорыв в урегулировании на Украине мог бы временно отодвинуть на второй план проигранную иранскую ситуацию", - подытожил он.