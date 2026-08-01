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Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из страны - РИА Новости, 01.08.2026
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19:48 01.08.2026 (обновлено: 20:01 01.08.2026)
Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из страны

Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава украинского Национального банка Андрей Пышный заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой.
  • Он сообщил о проблемах бизнеса с денежными потоками, накоплением готовой продукции, изменением цен и спроса, а также о нарушении производственных и логистических цепочек.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава украинского Национального банка Андрей Пышный заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой.
"Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается", - написал Пышный на своей странице в социальной сети Facebook*.
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По его словам, условия работы украинского бизнеса усложнились. Пышный сообщил о проблемах с денежными потоками, накоплением готовой продукции, изменением цен и спроса, а также о нарушении производственных и логистических цепочек. По его словам, следствием проблем является нагрузка на бизнес, ухудшение способности предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование.
В сообщении говорится, что дополнительное давление на финансовое состояние юридических лиц влияет и на банковский сектор Украины. Пышный выразил мнение, что в случае отсутствия реакции на возникшие риски, трудности предприятий могут привести к ухудшению качества кредитных портфелей банков.
Газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
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