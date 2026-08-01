Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава украинского Национального банка Андрей Пышный заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой.

Он сообщил о проблемах бизнеса с денежными потоками, накоплением готовой продукции, изменением цен и спроса, а также о нарушении производственных и логистических цепочек.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава украинского Национального банка Андрей Пышный заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой.

"Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается", - написал Пышный на своей странице в социальной сети Facebook*.

По его словам, условия работы украинского бизнеса усложнились. Пышный сообщил о проблемах с денежными потоками, накоплением готовой продукции, изменением цен и спроса, а также о нарушении производственных и логистических цепочек. По его словам, следствием проблем является нагрузка на бизнес, ухудшение способности предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование.

В сообщении говорится, что дополнительное давление на финансовое состояние юридических лиц влияет и на банковский сектор Украины . Пышный выразил мнение, что в случае отсутствия реакции на возникшие риски, трудности предприятий могут привести к ухудшению качества кредитных портфелей банков.

Газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.