Решение Австрии в отношении Украины привело ее граждан в ярость

"Вы следующий, кто должен уйти в отставку, господин канцлер. Сколько вы еще собираетесь обманывать австрийских граждан??? Надеюсь, вас как можно скорее сменят. Почему вы финансируете поставки дронов и оружия на Украину? Надеюсь, что компанию Schiebel в Нойштадте тоже когда-нибудь тщательно проверят. Предатели народа!" — отметил другой.



"Как такое возможно, что нейтральная страна выделяет деньги на оружие? Я не понимаю", — поддержал еще один из пользователей.



"Я больше никогда не буду голосовать за АНП (Австрийская народная партия - Прим.ред) — надеюсь, этот человек (канцлер Австрии - Прим.ред) вместе со своей партией исчезнет из политической жизни после следующих выборов; единственное, на что он способен, — это обдирать население и отправлять деньги Украине; а украинцы разъезжают по Австрии на роскошных внедорожниках и спортивных машинах, не платят штрафы и могут парковаться где угодно... вот вам и равенство, черт возьми..." — заключили читатели.



Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.