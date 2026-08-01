Решение Австрии в отношении Украины привело ее граждан в ярость

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели издания Exxpress раскритиковали новость о том, что Австрия вошла в число стран ЕС, финансирующих кредит Киеву.
- Они выразили недовольство тем, что их налоги используются для финансирования поставок дронов и оружия на Украину.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели издания Exxpress раскритиковали новость о том, что Австрия вошла в число стран ЕС, финансирующих 90-миллиардный кредит Киеву.
"Кто дал им право тратить наши налоги на это?" — написал один из комментаторов.
"Кто дал им право тратить наши налоги на это?" — написал один из комментаторов.
"Вы следующий, кто должен уйти в отставку, господин канцлер. Сколько вы еще собираетесь обманывать австрийских граждан??? Надеюсь, вас как можно скорее сменят. Почему вы финансируете поставки дронов и оружия на Украину? Надеюсь, что компанию Schiebel в Нойштадте тоже когда-нибудь тщательно проверят. Предатели народа!" — отметил другой.
"Как такое возможно, что нейтральная страна выделяет деньги на оружие? Я не понимаю", — поддержал еще один из пользователей.
"Я больше никогда не буду голосовать за АНП (Австрийская народная партия - Прим.ред) — надеюсь, этот человек (канцлер Австрии - Прим.ред) вместе со своей партией исчезнет из политической жизни после следующих выборов; единственное, на что он способен, — это обдирать население и отправлять деньги Украине; а украинцы разъезжают по Австрии на роскошных внедорожниках и спортивных машинах, не платят штрафы и могут парковаться где угодно... вот вам и равенство, черт возьми..." — заключили читатели.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.
"Как такое возможно, что нейтральная страна выделяет деньги на оружие? Я не понимаю", — поддержал еще один из пользователей.
"Я больше никогда не буду голосовать за АНП (Австрийская народная партия - Прим.ред) — надеюсь, этот человек (канцлер Австрии - Прим.ред) вместе со своей партией исчезнет из политической жизни после следующих выборов; единственное, на что он способен, — это обдирать население и отправлять деньги Украине; а украинцы разъезжают по Австрии на роскошных внедорожниках и спортивных машинах, не платят штрафы и могут парковаться где угодно... вот вам и равенство, черт возьми..." — заключили читатели.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.
В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.