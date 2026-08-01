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На Украине военнослужащий покончил с собой в военкомате - РИА Новости, 01.08.2026
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14:31 01.08.2026
На Украине военнослужащий покончил с собой в военкомате

Во Львовской области военный покончил с собой в военкомате

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В военкомате города Мостиска Львовской области Украины обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни.
  • Предварительная квалификация события — самоубийство.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащий покончил с собой в военкомате города Мостиска Львовской области Украины, сообщил Львовской областной военкомат.
"В служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата в городе Мостиска было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни... Предварительная квалификация события - самоубийство", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.
В публикации не уточняется, был ли погибший сотрудником военкомата или мобилизованным. Подробностей о состоянии тела и полученных повреждениях не приводится.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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