На Украине военнослужащий покончил с собой в военкомате

Краткий пересказ от РИА ИИ В военкомате города Мостиска Львовской области Украины обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни.

Предварительная квалификация события — самоубийство.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащий покончил с собой в военкомате города Мостиска Львовской области Украины, сообщил Львовской областной военкомат.

"В служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата в городе Мостиска было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни... Предварительная квалификация события - самоубийство", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.

В публикации не уточняется, был ли погибший сотрудником военкомата или мобилизованным. Подробностей о состоянии тела и полученных повреждениях не приводится.