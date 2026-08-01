В США раскрыли, какой удар Украина получила в спину

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WP: Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол", пишет Washington Post.
  • Издание отмечает, что возникла конкуренция между Израилем и Украиной за получение военных ресурсов США.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол" и теперь конкурирует с Украиной за получение других военных ресурсов США, пишет The Washington Post.

"В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал передачу батарей ПВО Железный Купол Украине. Однако на этом пути возникло препятствие - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены США", — говорится в публикации.
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При этом недавние усилия Зеленского по укреплению украинской ПВО американскими ракетам Patriot и вовсе поставили Израиль и Украину в состояние конкуренции за военные ресурсы США, пишет издание.

Во вторник вечером Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после этого у американского лидера состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли "очень хорошо". Позже издание Haaretz со ссылкой на источники сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским.

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