В Раде заявили об отчаянии бизнеса на Украине из-за проблем с логистикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские предприниматели испытывают значительные трудности из-за проблем с логистикой и складскими помещениями.
- По заявлению депутата Верховной рады Даниила Гетманцева, экономика Украины отмечает значительные потери.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские предприниматели "в отчаянии" из-за проблем с логистикой и складскими помещениями, заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой... Я встречаюсь каждый день с бизнесом. И действительно такого отчаяния... не было (давно - ред.)... Поэтому экономика отмечает значительные потери", - заявил Гетманцев в эфире украинского новостного телемарафона.