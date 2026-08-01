Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили об отчаянии бизнеса на Украине из-за проблем с логистикой - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 01.08.2026
В Раде заявили об отчаянии бизнеса на Украине из-за проблем с логистикой

Гетманцев заявил об отчаянии украинского бизнеса из-за проблем с логистикой

© Фото : ДСНС Черниговской областиПоследствия удара по логистическому центру ВСУ в Черниговской области
Последствия удара по логистическому центру ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : ДСНС Черниговской области
Последствия удара по логистическому центру ВСУ в Черниговской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские предприниматели испытывают значительные трудности из-за проблем с логистикой и складскими помещениями.
  • По заявлению депутата Верховной рады Даниила Гетманцева, экономика Украины отмечает значительные потери.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские предприниматели "в отчаянии" из-за проблем с логистикой и складскими помещениями, заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой... Я встречаюсь каждый день с бизнесом. И действительно такого отчаяния... не было (давно - ред.)... Поэтому экономика отмечает значительные потери", - заявил Гетманцев в эфире украинского новостного телемарафона.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
ВС России поразили логистический центр, где собирали детали для БЛПА
Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДаниил ГетманцевВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала