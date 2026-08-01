В Раде заявили об отчаянии бизнеса на Украине из-за проблем с логистикой

"Ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой... Я встречаюсь каждый день с бизнесом. И действительно такого отчаяния... не было (давно - ред.)... Поэтому экономика отмечает значительные потери", - заявил Гетманцев в эфире украинского новостного телемарафона.