Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Запад, поддерживая утверждения об успехах Украины на поле боя, на деле ухудшает ее положение.
- Он добавил, что Киеву придется либо договариваться о наилучших доступных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад ухудшает положение Украины, поддерживая ее утверждения об "успехах" на поле боя, сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии Responsible Statecraft.
"Преувеличивая позицию Киева, западные СМИ маскируют мрачную реальность: у Украины нет реального военного пути к победе", — говорится в публикации.
"Преувеличивая позицию Киева, западные СМИ маскируют мрачную реальность: у Украины нет реального военного пути к победе", — говорится в публикации.
Дэвис добавил, что ей придется либо договариваться о наилучших доступных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.
В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад и конфликт может прекратиться сразу, как только Киев режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад и конфликт может прекратиться сразу, как только Киев режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.