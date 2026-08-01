Дэвис добавил, что ей придется либо договариваться о наилучших доступных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.



В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад и конфликт может прекратиться сразу, как только Киев режим примет соответствующие решения.



Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.