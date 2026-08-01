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В США сделали внезапное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 01.08.2026
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09:39 01.08.2026 (обновлено: 19:00 01.08.2026)
В США сделали внезапное заявление об окончании конфликта на Украине

Дэвис: Запад ухудшает положение Киева, поддерживая его заявления об успехах ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Запад, поддерживая утверждения об успехах Украины на поле боя, на деле ухудшает ее положение.
  • Он добавил, что Киеву придется либо договариваться о наилучших доступных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Запад ухудшает положение Украины, поддерживая ее утверждения об "успехах" на поле боя, сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии Responsible Statecraft.

"Преувеличивая позицию Киева, западные СМИ маскируют мрачную реальность: у Украины нет реального военного пути к победе", — говорится в публикации.
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Дэвис добавил, что ей придется либо договариваться о наилучших доступных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.

В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад и конфликт может прекратиться сразу, как только Киев режим примет соответствующие решения.

Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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