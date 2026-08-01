ВС России поразили логистический центр, где собирали детали для БЛПА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила логистический центр Вишневое в Киевской области.
- В центре Вишневое осуществлялась сборка и распределение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.
- На переходе морем южнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Армия России поразила в Киевской области логистический центр Вишневое, где собирали и распределяли комплектующие для беспилотников, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
По информации российского военного ведомства, ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области.
«
"В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществлявший прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, на базе центра было налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности, отмечается в сообщении.
Помимо этого, в пятницу на переходе морем южнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18