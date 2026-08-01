Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили логистический центр, где собирали детали для БЛПА - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 01.08.2026 (обновлено: 09:48 01.08.2026)
ВС России поразили логистический центр, где собирали детали для БЛПА

ВС РФ поразили логистический центр Вишневое, где собирали детали для БЛПА

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила логистический центр Вишневое в Киевской области.
  • В центре Вишневое осуществлялась сборка и распределение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.
  • На переходе морем южнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Армия России поразила в Киевской области логистический центр Вишневое, где собирали и распределяли комплектующие для беспилотников, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
По информации российского военного ведомства, ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области.
«
"В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществлявший прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, на базе центра было налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности, отмечается в сообщении.
Помимо этого, в пятницу на переходе морем южнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала