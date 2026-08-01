ВС России поразили логистический центр, где собирали детали для БЛПА

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Армия России поразила в Киевской области логистический центр Вишневое, где собирали и распределяли комплектующие для беспилотников, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществлявший прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в пятницу на переходе морем южнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины, добавили в МО РФ.