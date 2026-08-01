Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко заявил, что он с женой тайно переучивал дочь после того, как в школе ей преподносили образ Степана Бандеры как героя Украины.

Родители объясняли ребенку, что эта информация — часть политической агитации.

КУРСК, 1 авг — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко заявил РИА Новости, как они с женой тайно переучивали дочь после того, как в школе ей преподносили Степана Бандеру как героя Украины.

По его словам, он стремился перечитывать все, что ребенку задавали по истории, чтобы знать о происходящем на уроках.

"Дочка как раз в 2025 году пошла в пятый класс. И началась история. Работая с ребенком за уроками, я старался все перечитывать, что ей задают, что она там будет мне, как говорится, домашнее задание рассказывать. Мы объясняли ребенку, как оно было на самом деле и как оно есть на самом деле", — пояснил Липко.

Он отметил, что они с супругой переглянулись, когда дочь вернувшись из школы, сказала, что в там позитивно отзывались о Бандере.

« "Посовещались, как преподнести эту информацию, позвали ее и рассказывали ту историю, которую мы знаем, — чем он занимался, как он поступал с людьми", — добавил экс-военный.

Дочь удивилась, почему на уроках говорят иначе, а родители объяснили ей, что это политическая агитация.

"Эта история не для ребенка, конечно, — она жесткая, негативная, кровавая. И она в такие моменты и в тот случай задавала вопрос: почему же нам говорят в школе вот так вот, а вы — так? Мы старались объяснить, как взрослой уже, что вот такая политическая агитация", — резюмировал Липко.

Степан Бандера — идеолог украинского национализма, один из создателей УПА *, сотрудничавший с гитлеровской Германией.