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Семья на Украине переучивала дочь после уроков о Бандере в школе - РИА Новости, 01.08.2026
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07:07 01.08.2026 (обновлено: 15:20 01.08.2026)
Семья на Украине переучивала дочь после уроков о Бандере в школе

РИА Новости: семья на Украине переучивала дочь после уроков о Бандере в школе

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко заявил, что он с женой тайно переучивал дочь после того, как в школе ей преподносили образ Степана Бандеры как героя Украины.
  • Родители объясняли ребенку, что эта информация — часть политической агитации.
КУРСК, 1 авг — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко заявил РИА Новости, как они с женой тайно переучивали дочь после того, как в школе ей преподносили Степана Бандеру как героя Украины.
По его словам, он стремился перечитывать все, что ребенку задавали по истории, чтобы знать о происходящем на уроках.
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"Дочка как раз в 2025 году пошла в пятый класс. И началась история. Работая с ребенком за уроками, я старался все перечитывать, что ей задают, что она там будет мне, как говорится, домашнее задание рассказывать. Мы объясняли ребенку, как оно было на самом деле и как оно есть на самом деле", — пояснил Липко.
Он отметил, что они с супругой переглянулись, когда дочь вернувшись из школы, сказала, что в там позитивно отзывались о Бандере.
«

"Посовещались, как преподнести эту информацию, позвали ее и рассказывали ту историю, которую мы знаем, — чем он занимался, как он поступал с людьми", — добавил экс-военный.

Дочь удивилась, почему на уроках говорят иначе, а родители объяснили ей, что это политическая агитация.
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"Эта история не для ребенка, конечно, — она жесткая, негативная, кровавая. И она в такие моменты и в тот случай задавала вопрос: почему же нам говорят в школе вот так вот, а вы — так? Мы старались объяснить, как взрослой уже, что вот такая политическая агитация", — резюмировал Липко.
Степан Бандера — идеолог украинского национализма, один из создателей УПА*, сотрудничавший с гитлеровской Германией.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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