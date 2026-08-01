Мирошник рассказал, куда Киев передает часть полученного вооружения

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украина передает часть поставленного вооружения в горячие точки Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что сегодня Украина является одним из крупнейших хабов нелегальной торговли оружием, которое в колоссальных объемах передается им "западными партнерами".