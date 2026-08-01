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Мирошник рассказал, куда Киев передает часть полученного вооружения - РИА Новости, 01.08.2026
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06:48 01.08.2026
Мирошник рассказал, куда Киев передает часть полученного вооружения

Мирошник: Украина передает оружие в горячие точки Ближнего Востока и Африки

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина передает часть поставленного вооружения в горячие точки Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
  • По словам Мирошника, Украина является одним из крупнейших хабов нелегальной торговли оружием.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украина передает часть поставленного вооружения в горячие точки Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Через "украинский хаб" вооружение поступает в горячие точки в Африке, Азии, на Ближнем Востоке", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Он добавил, что сегодня Украина является одним из крупнейших хабов нелегальной торговли оружием, которое в колоссальных объемах передается им "западными партнерами".
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УкраинаАзияАфрикаРодион Мирошник
 
 
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