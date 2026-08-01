На Украине резко отреагировали на удар по заводу в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Уничтожение завода по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy в Киеве напомнило Западу о законных целях ВС России, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Кристоф Ваннер предупредил, что иностранный контингент также может стать законной целью российских сил, если Запад разместит его на Украине без согласования с Россией.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Уничтожение в Киеве завода по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy напомнило Западу о законных целях ВС России, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Уничтожение в Киеве завода по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy напомнило Западу о законных целях ВС России, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

"Все это будет атаковано. <…> Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели", — сказал он.

По словам журналиста, такая же участь может ожидать иностранный контингент, если Запад решится разместить его на Украине

"Если британцы, французы или другие страны перебросят сюда солдат без согласования с русскими, следует предположить, что эти подразделения будут уничтожены российскими силами", — предупредил Ваннер.

Накануне газета The Guardian сообщила о ракетном ударе российских войск, который уничтожил завод по выпуску БПЛА американской Terminal Autonomy, расположенный в Киеве . По информации издания, эта компания производит высокоточные дроны для нанесения "глубоких ударов" с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.