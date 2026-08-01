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Таможенники на Украине в 2023 году брали $7 тысяч за выезд из страны - РИА Новости, 01.08.2026
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05:07 01.08.2026 (обновлено: 12:22 01.08.2026)
Таможенники на Украине в 2023 году брали $7 тысяч за выезд из страны

РИА Новости: таможенники на Украине в 2023 году брали $7 тысяч за выезд

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские таможенники в 2023 году брали взятки за выезд из страны.
  • Сумма взятки возросла от тысячи до семи тысяч долларов.
  • В схеме участвовали водители автобусов, которые договаривались с сотрудниками таможни.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские таможенники в 2023 году брали взятки до 7 тысяч долларов за выезд из страны, в схеме участвовали водители автобусов, рассказал РИА Новости беженец Александр Майский.
По его словам, сначала для выезда из страны требовалось около тысячи долларов, однако постепенно сумма выросла до 7 тысяч. В 2023 году выехать напрямую в Россию уже было невозможно из-за продолжающихся боевых действий, поэтому граждане Украины пытались пересечь границу через страны Европы.
"Пройти границу или пересечь границу стоило 7 тысяч долларов. 7 тысяч долларов — само пересечение, а за 500 просто по кругу я бы добрался домой. Тогда еще на автобусе можно было ехать, тогда еще не ловили ТЦК", — рассказал Майский.
Он объяснил, что деньги передавались водителю автобуса, который договаривался с сотрудниками таможни, после чего на границе оформляли официальное пересечение.
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