Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские таможенники в 2023 году брали взятки за выезд из страны.
- Сумма взятки возросла от тысячи до семи тысяч долларов.
- В схеме участвовали водители автобусов, которые договаривались с сотрудниками таможни.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские таможенники в 2023 году брали взятки до 7 тысяч долларов за выезд из страны, в схеме участвовали водители автобусов, рассказал РИА Новости беженец Александр Майский.
"Пройти границу или пересечь границу стоило 7 тысяч долларов. 7 тысяч долларов — само пересечение, а за 500 просто по кругу я бы добрался домой. Тогда еще на автобусе можно было ехать, тогда еще не ловили ТЦК", — рассказал Майский.
Он объяснил, что деньги передавались водителю автобуса, который договаривался с сотрудниками таможни, после чего на границе оформляли официальное пересечение.