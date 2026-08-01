Таможенники на Украине в 2023 году брали $7 тысяч за выезд из страны

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинские таможенники в 2023 году брали взятки до 7 тысяч долларов за выезд из страны, в схеме участвовали водители автобусов, рассказал РИА Новости беженец Александр Майский.

"Пройти границу или пересечь границу стоило 7 тысяч долларов. 7 тысяч долларов — само пересечение, а за 500 просто по кругу я бы добрался домой. Тогда еще на автобусе можно было ехать, тогда еще не ловили ТЦК", — рассказал Майский.