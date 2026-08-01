СМИ: Пентагон откажется от лидирующей роли в координации поставок Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ США откажутся от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности, пишет Politico.

Руководство перейдет к другой стране НАТО.

Процесс может занять до года, но сотрудничество с Киевом не прекратится.

На Украине опасаются перестановок в объединении из-за возможного замедления поставок оружия.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты перестанут играть ключевую роль в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ), утверждает Politico со ссылкой на источники.

"Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине", — говорится в материале.

Руководство Группой перейдет к другой стране, входящей в НАТО . По словам источников, этот процесс может занять до года, но сотрудничество с Киевом не прекратится.

Украинский чиновник рассказал изданию, что там опасаются перестановок в ГСУ из-за возможного замедления поставок оружия. Никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку и логистические возможности тяжелых самолетов, добавил он.

Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы станут законной целью для российской армии.