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СМИ: Пентагон откажется от лидирующей роли в координации поставок Украине - РИА Новости, 01.08.2026
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04:06 01.08.2026 (обновлено: 09:05 01.08.2026)
СМИ: Пентагон откажется от лидирующей роли в координации поставок Украине

Politico: Пентагон откажется от лидирующей роли в координации поставок ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США откажутся от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности, пишет Politico.
  • Руководство перейдет к другой стране НАТО.
  • Процесс может занять до года, но сотрудничество с Киевом не прекратится.
  • На Украине опасаются перестановок в объединении из-за возможного замедления поставок оружия.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты перестанут играть ключевую роль в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ), утверждает Politico со ссылкой на источники.
"Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине", — говорится в материале.
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Руководство Группой перейдет к другой стране, входящей в НАТО. По словам источников, этот процесс может занять до года, но сотрудничество с Киевом не прекратится.
Украинский чиновник рассказал изданию, что там опасаются перестановок в ГСУ из-за возможного замедления поставок оружия. Никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку и логистические возможности тяжелых самолетов, добавил он.
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Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы станут законной целью для российской армии.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаВ миреРоссияСШАСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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