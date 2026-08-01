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"Это мерзко": в ЕС ужаснулись заявлению Зеленского о ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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04:03 01.08.2026 (обновлено: 13:08 01.08.2026)
"Это мерзко": в ЕС ужаснулись заявлению Зеленского о ВСУ

Христофору: ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ говорит о его отчаянии

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявления Владимира Зеленского о потерях ВСУ являются ложными.
  • По мнению Христофору, Зеленский занижает потери ВСУ, чтобы создать определенное впечатление для западной аудитории.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ложь Владимира Зеленского о реальных потерях ВСУ в украинском конфликте говорит о его отчаянии, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский идет ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко", — сказал он.
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По словам эксперта, глава киевского режима заведомо соврал о потерях в украинской армии, чтобы создать красивую картинку для западной аудитории.
"Это же очевидно, что молчание журналистки и никакого противодействия со стороны говорит о том, что он очень усердно пытается эскалировать войну против России", — резюмировал Христофору.
В пятницу Зеленский запутался в традиционно занижаемых потерях ВСУ и заявил, что за все время конфликта украинская армия лишилась только 50 тысяч солдат, притом что в феврале этого года он называл большую цифру — 55 тысяч погибших украинских военных.
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Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025-м — свыше 520 тысяч.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях ВСУ — записывают убитых солдат как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери личного состава. В частности, в сентябре прошлого года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.
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