Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявления Владимира Зеленского о потерях ВСУ являются ложными.

По мнению Христофору, Зеленский занижает потери ВСУ, чтобы создать определенное впечатление для западной аудитории.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ложь Владимира Зеленского о реальных потерях ВСУ в украинском конфликте говорит о его отчаянии, такое мнение в эфире своего Ложь Владимира Зеленского о реальных потерях ВСУ в украинском конфликте говорит о его отчаянии, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Зеленский идет ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко", — сказал он.

По словам эксперта, глава киевского режима заведомо соврал о потерях в украинской армии, чтобы создать красивую картинку для западной аудитории.

"Это же очевидно, что молчание журналистки и никакого противодействия со стороны говорит о том, что он очень усердно пытается эскалировать войну против России", — резюмировал Христофору.

В пятницу Зеленский запутался в традиционно занижаемых потерях ВСУ и заявил, что за все время конфликта украинская армия лишилась только 50 тысяч солдат, притом что в феврале этого года он называл большую цифру — 55 тысяч погибших украинских военных.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025-м — свыше 520 тысяч.