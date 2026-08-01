В Киеве сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что заявление Дональда Трампа о переговорах с Москвой указывает на неизбежность сделки с Россией.
- По мнению эксперта, в Вашингтоне устали от неконтролируемых поступков главы киевского режима, поэтому Трамп подталкивает его к урегулированию конфликта.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о переговорах с Москвой дал понять Владимиру Зеленскому, что сделка с Россией неизбежна, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это полный крах будет Зеленского. Ну и тогда крах Украине заодно, ведь Трамп четко дал понять, что просто иди уже с повинной, а не воюй. Вот такое у него решение для Зеленского", — сказал политолог.
По словам эксперта, в Вашингтоне уже устали от неконтролируемых поступков главы киевского режима. Именно поэтому, глава Белого дома и подталкивает его в урегулированию конфликта.
"Просто недопустимое поведение для Зеленского. Тут уже начался процесс, когда Трамп просто сбрасывает со счетов этого неудачника. Будет занятно, если он поедет в Москву", — резюмировал Соскин.
Вчера Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта, но она потребует уступок от обеих сторон.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия открыта к продолжению переговоров по Украине. При этом глава государства не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к встрече.