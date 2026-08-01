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"Зайдет слишком далеко": СМИ предупредили о новой провокации Зеленского - РИА Новости, 01.08.2026
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01:59 01.08.2026
"Зайдет слишком далеко": СМИ предупредили о новой провокации Зеленского

SC: Зеленский может устроить провокацию ради новых поставок оружия

© REUTERS / Kylie CooperВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский политолог Финиан Каннингем считает, что Владимир Зеленский может устроить провокацию из-за желания получить новое финансирование для продолжения войны.
  • По мнению политолога, это может быть дешевым пиар-ходом, чтобы подготовить почву для увеличения количества систем ПВО Patriot и наконец-то добиться уступок в поставках ракет Tomahawk.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может устроить провокацию из-за отчаянного желания получить новое финансирование для продолжения войны, пишет британский политолог Финиан Каннингем в статье для портала Strategic Culture.
"Опасность заключается в том, что мафия Зеленского настолько отчаянно нуждается в постоянном притоке средств, что устроит провокацию, которая зайдет слишком далеко и разожжет более масштабную мировую войну", — говорится в материале.
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По словам автора, это может быть дешевым пиар-ходом, чтобы подготовить почву для увеличения количества систем ПВО Patriot и наконец-то добиться уступок в поставках ракет Tomahawk.
"Это классическая схема действий преступной клики в Киеве", — предупредил Каннингем.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot. При этом он отметил, что выступает против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину.
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Ранее глава Белого дома заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Соединенные Штаты Киеву такую лицензию. Эти слова прозвучали всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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