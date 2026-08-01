Краткий пересказ от РИА ИИ Британский политолог Финиан Каннингем считает, что Владимир Зеленский может устроить провокацию из-за желания получить новое финансирование для продолжения войны.

По мнению политолога, это может быть дешевым пиар-ходом, чтобы подготовить почву для увеличения количества систем ПВО Patriot и наконец-то добиться уступок в поставках ракет Tomahawk.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может устроить провокацию из-за отчаянного желания получить новое финансирование для продолжения войны, пишет британский политолог Финиан Каннингем в статье для портала Владимир Зеленский может устроить провокацию из-за отчаянного желания получить новое финансирование для продолжения войны, пишет британский политолог Финиан Каннингем в статье для портала Strategic Culture

"Опасность заключается в том, что мафия Зеленского настолько отчаянно нуждается в постоянном притоке средств, что устроит провокацию, которая зайдет слишком далеко и разожжет более масштабную мировую войну", — говорится в материале.

По словам автора, это может быть дешевым пиар-ходом, чтобы подготовить почву для увеличения количества систем ПВО Patriot и наконец-то добиться уступок в поставках ракет Tomahawk.

"Это классическая схема действий преступной клики в Киеве", — предупредил Каннингем.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot. При этом он отметил, что выступает против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину.

Ранее глава Белого дома заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Соединенные Штаты Киеву такую лицензию. Эти слова прозвучали всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий.