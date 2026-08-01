"Бункерное братство". В Киеве раскрыли систему власти Зеленского

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Вертикаль власти Зеленского разрушается на глазах. Меньше года назад пришлось уволить Андрея Ермака, контролировавшего правительство. Теперь надо думать о спасении Давида Арахамии, следящего за парламентом. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Вор на воре

Украинские СМИ сообщают, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) готовят обвинение главе парламентской фракции партии власти "Слуга народа". Согласно сообщениям местной прессы, Арахамию подозревают в подкупе депутатов. Предположительно, взятки могли достигать 20 тысяч долларов.

Расследование начали еще в 2025-м. В частности, в декабре прошлого года САП выдвинула обвинения против пяти депутатов от "Слуги народа". Борцы с коррупцией уточнили: проверяются факты деятельности с 2021 года организованной группы с целью систематического извлечения выгоды при голосовании за законопроекты. По версии НАБУ, ОПГ имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие депутаты и должностные лица аппарата Верховной рады. Переписку они вели при помощи западного мессенджера.

"Сумма неправомерной выгоды определялась "показателем эффективности голосований", которое зависело от количества поддержанных каждым конкретным депутатом проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях", — уточнили в САП. При этом в 2022-м минимальная выплата была две тысячи долларов, а в 2025-м — уже пять.

Версия о том, что лидером ОПГ может быть Арахамия, появилась практически сразу. Однако, как отмечает "Украинская правда", после увольнения Ермака лидер фракции "Слуга народа" по степени влияния фактически занял его место. В результате силовики смогли подобраться к Арахамии только сейчас. В частности, НАБУ и САП получили разрешение на забор биологических образцов у помощника Арахамии. Точно так же они раскручивали дело против Ермака, которого обвинили в причастности к "делу Миндича".

© AP Photo / Dan Bashakov Андрей Ермак в суде © AP Photo / Dan Bashakov Андрей Ермак в суде

По одной из версий, последней каплей могло стать участие главы фракции "Слуга народа" в кампании против экс-министра обороны Михаила Федорова. Арахамия видел в нем угрозу своим коррупционным схемам, поэтому распускал слухи о якобы имевшихся у Федорова президентских амбициях.

При этом редактор украинского издания "Наши гроши" Юрий Николов сообщил, что глава фракции "Слуга народа" долгое время чувствовал себя в безопасности, так как у него была негласная договоренность с генпрокурором Русланом Кравченко. Тот не возбуждал против него дело, а Арахамия не давал команду депутатам голосовать за отставку силовика, хотя поводов для этого было достаточно.

Ранен, но не убит

Между тем у Ермака, с которым теперь сравнивают Арахамию, дела идут не так уж плохо. Напомним, должности главы ОП он лишился в ноябре 2025-го, а в мае был арестован по обвинению в легализации незаконно нажитого имущества. Вскоре за бывшего чиновника внесли залог в размере 140 миллионов гривен, и он вышел на свободу, — правда, с электронным браслетом на ноге. В конце июня попросил суд разрешения снять датчик, но украинская Фемида отказала.

© REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве © REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве

При этом Ермак все еще остается значимой политической фигурой. Например, после того, как Зеленский уволил Федорова, бывший глава ОП встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским. Считается, что Ермак был одним из главных противников Федорова, — в том числе в прошлом году отговорил Зеленского назначать его руководителем президентской администрации.

Также Ермак просил у НАБУ разрешение совершить турне по воинским частям в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Якобы туда его пригласили местные командиры, чтобы он как профессиональный адвокат "оказал правовую помощь военным". Впрочем, антикоррупционное ведомство отказало "правозащитнику", посчитав такие поездки опасным прецедентом.

Все за одного

Глава украинского Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" Игорь Грынив считает, что нынешний глава ОП Кирилл Буданов* на самом деле управляет только бухгалтерией президентской администрации, а настоящая власть остается в руках Ермака.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Участники акции протеста в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Участники акции протеста в Киеве

"Сегодня офис президента — не на Банковой, а в резиденции Зеленского, и это не те люди, что занимают официальные должности. <…> В какой-то момент из тех, кто был с ним в первые дни войны, сформировалось бункерное братство", — отметил Грынив в интервью RadioNV.

Не секрет, что Арахамия, как и Ермак, входит в это ближайшее окружение.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что давление на команду Зеленского со стороны НАБУ и САП — это доказательство сильных оппозиционных настроений в Киеве.

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины © AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

"Украинские депутаты с незапамятных времен получают зарплату в конверте. Первоначально финансово-промышленные группы таким образом лоббировали нужные им законопроекты. Постепенно депутаты начали воспринимать конверты как естественный и даже основной источник заработка. Зеленский не стал ломать эту систему, а взялся ею руководить. Очевидно, что Арахамия может курировать это направление, так как возглавляет парламентское большинство. Если депутаты перестанут получать зарплату таким способом, они либо прекратят голосовать, либо начнут поддерживать предложения оппозиции", — отметил Денисов.

По его словам, в этих условиях подготовку уголовного дела против Арахамии можно рассматривать, как подрыв вертикали власти. С точки зрения Денисова, пока рано говорить о серьезной опасности для Зеленского, но противники, опирающиеся на американских и европейских партнеров, пытаются лишить его свободы действий.