В Уфе на территории промзоны возникло задымление из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уфе отразили атаку БПЛА.
- Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление, которое оперативно ликвидируют.
УФА, 1 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в Уфе, из-за упавших обломков беспилотника на территории промзоны возникло задымление, сообщил глава региона Радий Хабиров на платформе "Макс".
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"Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия", - написал Хабиров.
Погибших и пострадавших нет, добавил глава Башкирии.
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