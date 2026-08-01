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В Уфе на территории промзоны возникло задымление из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 01.08.2026
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10:11 01.08.2026 (обновлено: 10:16 01.08.2026)
В Уфе на территории промзоны возникло задымление из-за атаки БПЛА

Хабиров: в Уфе на территории промзоны возникло задымление из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе отразили атаку БПЛА.
  • Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление, которое оперативно ликвидируют.
УФА, 1 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в Уфе, из-за упавших обломков беспилотника на территории промзоны возникло задымление, сообщил глава региона Радий Хабиров на платформе "Макс".
«
"Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия", - написал Хабиров.
Погибших и пострадавших нет, добавил глава Башкирии.
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Специальная военная операция на УкраинеУфаРоссияПроисшествияРадий Хабиров
 
 
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