ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве

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"В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ; в порту Николаев — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров", — говорится в публикации.