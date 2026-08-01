ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ для ВСУ в порту Одессы.
- В порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные ударили по объектам транспортной инфраструктуры в Одессе и Николаеве, использующимся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
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"В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ; в порту Николаев — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров", — говорится в публикации.
Ночью российские войска атаковали киевское предприятие Fire Point, производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго".
Также среди пораженных заводов в украинской столице:
- "Радиоизмеритель", где выпускали детали для дронов FP-1 и ракет "Нептун-МД";
- "Буревестник", отвечающий за создание компонентов для БПЛА и радиолокационной техники;
- "Киев-25", связанный с производством и хранением комплексов РЭБ Lima;
- "Киев-21" — место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18