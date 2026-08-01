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ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве - РИА Новости, 01.08.2026
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17:43 01.08.2026 (обновлено: 18:37 01.08.2026)
ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве

ВС РФ поразили емкости с ГСМ в порту Одессы и буксир для БЭК в порту Николаева

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ для ВСУ в порту Одессы.
  • В порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные ударили по объектам транспортной инфраструктуры в Одессе и Николаеве, использующимся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
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"В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ; в порту Николаев — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров", — говорится в публикации.

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Ночью российские войска атаковали киевское предприятие Fire Point, производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго".
Также среди пораженных заводов в украинской столице:
  • "Радиоизмеритель", где выпускали детали для дронов FP-1 и ракет "Нептун-МД";
  • "Буревестник", отвечающий за создание компонентов для БПЛА и радиолокационной техники;
  • "Киев-25", связанный с производством и хранением комплексов РЭБ Lima;
  • "Киев-21" — место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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