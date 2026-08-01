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Три человека ранены из-за удара БПЛА по предприятию в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2026
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09:45 01.08.2026 (обновлено: 09:53 01.08.2026)
Три человека ранены из-за удара БПЛА по предприятию в Белгородской области

Три человека ранены из-за удара БПЛА по предприятию в белгородском Шебекино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия, трое мужчин ранены.
  • В Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон взорвался возле социального объекта, повреждено остекление.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате удара беспилотника ВСУ по территории предприятия в белгородском Шебекино, сообщил оперативный штаб региона.
«
"В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки, а в Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон взорвался возле социального объекта - повреждено остекление.
В оперштабе отметили, что информация о последствиях уточняется.
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