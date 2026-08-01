Три человека ранены из-за удара БПЛА по предприятию в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия, трое мужчин ранены.
- В Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон взорвался возле социального объекта, повреждено остекление.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате удара беспилотника ВСУ по территории предприятия в белгородском Шебекино, сообщил оперативный штаб региона.
«
"В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки, а в Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон взорвался возле социального объекта - повреждено остекление.
В оперштабе отметили, что информация о последствиях уточняется.