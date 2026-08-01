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УАЗ официально переименовал семейство моделей СГР в "Буханку" - РИА Новости, 01.08.2026
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19:23 01.08.2026

УАЗ официально переименовал семейство моделей СГР в "Буханку"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУАЗ-452
УАЗ-452 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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УАЗ-452. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский автопроизводитель УАЗ переименовал семейство легких коммерческих автомобилей СГР в «Буханку».
  • Все комплектации автомобиля теперь имеют название «УАЗ Буханка», например: «УАЗ Буханка Комби», «УАЗ Буханка Экспедиция».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский автопроизводитель УАЗ переименовал семейство легких коммерческих автомобилей СГР в "Буханку", следует из данных на сайте компании.
Такое название автомобиль получил в народе за внешнее сходство с буханкой хлеба.
Теперь все комплектации легкого грузовика называются УАЗ "Буханка Комби", УАЗ "Буханка Экспедиция" и так далее.
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