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В Тюменской области вода подтопила 84 частных жилых дома - РИА Новости, 01.08.2026
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19:24 01.08.2026
В Тюменской области вода подтопила 84 частных жилых дома

Губернатор Моор: в Тюменской области вода подтопила 84 частных жилых дома

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паводковыми водами в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах подтоплено 84 частных жилых дома.
  • Эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей, 401 человек подал заявление на единовременную материальную помощь.
  • Уровень реки Туры в Тюмени достиг 895 сантиметров, и по прогнозам Росгидромета подъем будет продолжаться до 3 августа.
ТЮМЕНЬ, 1 авг – РИА Новости. Паводковыми водами в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах подтоплено 84 частных жилых дома, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее в Тюмени и Тюменском округе был введен режим ЧС регионального уровня. По данным на пятницу, в регионе подтопленными были 47 жилых домов.
"Большая вода подтопила 84 частных жилых дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах. Эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. В трех пунктах временного размещения находятся 39 человек, еще 14 остановились у родственников. 401 человек уже подал заявление на единовременную материальную помощь", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Моор отметил, что на 10.00 мск уровень реки Туры в Тюмени достиг 895 сантиметров (отметка опасного явления - 850). По прогнозам Росгидромета, подъем будет продолжаться до 3 августа, после этого вода пойдет на спад.
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