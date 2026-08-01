В Тюменской области вода подтопила 84 частных жилых дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Паводковыми водами в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах подтоплено 84 частных жилых дома.
- Эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей, 401 человек подал заявление на единовременную материальную помощь.
- Уровень реки Туры в Тюмени достиг 895 сантиметров, и по прогнозам Росгидромета подъем будет продолжаться до 3 августа.
ТЮМЕНЬ, 1 авг – РИА Новости. Паводковыми водами в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах подтоплено 84 частных жилых дома, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее в Тюмени и Тюменском округе был введен режим ЧС регионального уровня. По данным на пятницу, в регионе подтопленными были 47 жилых домов.
"Большая вода подтопила 84 частных жилых дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах. Эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. В трех пунктах временного размещения находятся 39 человек, еще 14 остановились у родственников. 401 человек уже подал заявление на единовременную материальную помощь", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Моор отметил, что на 10.00 мск уровень реки Туры в Тюмени достиг 895 сантиметров (отметка опасного явления - 850). По прогнозам Росгидромета, подъем будет продолжаться до 3 августа, после этого вода пойдет на спад.
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