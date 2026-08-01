В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего туриста из Воронежа

НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Спасатели нашли в горах Северной Осетии тело пропавшего пять дней назад туриста из Воронежа, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 27 июля один из участников незарегистрированной тургруппы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Спустившись до водопадов, остальные участники группы мужчину не обнаружили. За помощью туристы обратились в МЧС России.