В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего туриста из Воронежа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В горах Северной Осетии найдено тело пропавшего туриста из Воронежа.
- Тело 43-летнего туриста нашли специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС в районе скалы "Бараньи лбы".
НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Спасатели нашли в горах Северной Осетии тело пропавшего пять дней назад туриста из Воронежа, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
По данным ведомства, 27 июля один из участников незарегистрированной тургруппы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Спустившись до водопадов, остальные участники группы мужчину не обнаружили. За помощью туристы обратились в МЧС России.
В поисках участвовали более 20 спасателей.
Спасатели нашли тело второго пропавшего в Сочи туриста
29 июля, 11:16