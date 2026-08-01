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В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего туриста из Воронежа - РИА Новости, 01.08.2026
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Туризм
 
16:51 01.08.2026 (обновлено: 16:56 01.08.2026)
В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего туриста из Воронежа

В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего 5 дней назад туриста из Воронежа

© МЧС Северной ОсетииПоисковые работы в Северной Осетии. Кадр видео
Поисковые работы в Северной Осетии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© МЧС Северной Осетии
Поисковые работы в Северной Осетии. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В горах Северной Осетии найдено тело пропавшего туриста из Воронежа.
  • Тело 43-летнего туриста нашли специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС в районе скалы "Бараньи лбы".
НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Спасатели нашли в горах Северной Осетии тело пропавшего пять дней назад туриста из Воронежа, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
"Специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело пропавшего 43-летнего туриста в районе скалы "Бараньи лбы" при выходе на плато Мидаграбинского ледника, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 27 июля один из участников незарегистрированной тургруппы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Спустившись до водопадов, остальные участники группы мужчину не обнаружили. За помощью туристы обратились в МЧС России.
В поисках участвовали более 20 спасателей.
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