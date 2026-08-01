Рейтинг@Mail.ru
Состояние разработчика FPV-дронов в Туле стабильное, сообщили в компании - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 01.08.2026
Состояние разработчика FPV-дронов в Туле стабильное, сообщили в компании

РИА Новости: состояние предпринимателя Черезова оценивают как стабильное

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова было совершено покушение в Туле.
  • Состояние Черезова после покушения оценивается как стабильное, помощь была оказана вовремя.
  • Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к покушению.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состояние предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, на которого в среду было совершено покушение в Туле, оценивается как стабильное, помощь после тяжелого ранения была оказана вовремя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя БПЛА "Овод".
В среду пресс-служба следственного управления СК России по Тульской области сообщила о том, что в подъезде дома на улице Михеева в Туле неизвестный пытался застрелить бизнесмена, тот госпитализирован. Позже в пресс-службе компании производителя БПЛА "Овод" рассказали РИА Новости, что в результате покушения был ранен Андрей Черезов - главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства "Овод". Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев общается с врачом больницы, в которой лечатся пострадавшие дети - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Шуваев рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород
31 июля, 20:41
"Андрей жив, его состояние стабильное. Его тяжело ранили, но помощь была оказана вовремя. Сейчас Андрея лечат лучшие врачи. Все мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе во благо России", - сообщил собеседник агентства.
Черезов числится в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец". Кроме того его компания-производитель дронов "Русская лаборатория воздушного транспорта" была включена Евросоюзом в санкционный список менее чем за неделю до покушения.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
ЕС ввел санкции против компании Черезова за неделю до покушения на него
30 июля, 12:11
 
ТулаРоссияТульская областьАндрей ЧерезовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала