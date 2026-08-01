Состояние разработчика FPV-дронов в Туле стабильное, сообщили в компании

Краткий пересказ от РИА ИИ На предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова было совершено покушение в Туле.

Состояние Черезова после покушения оценивается как стабильное, помощь была оказана вовремя.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к покушению.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состояние предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, на которого в среду было совершено покушение в Туле, оценивается как стабильное, помощь после тяжелого ранения была оказана вовремя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя БПЛА "Овод".

В среду пресс-служба следственного управления СК России по Тульской области сообщила о том, что в подъезде дома на улице Михеева в Туле неизвестный пытался застрелить бизнесмена, тот госпитализирован. Позже в пресс-службе компании производителя БПЛА "Овод" рассказали РИА Новости, что в результате покушения был ранен Андрей Черезов - главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства "Овод". Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные.

"Андрей жив, его состояние стабильное. Его тяжело ранили, но помощь была оказана вовремя. Сейчас Андрея лечат лучшие врачи. Все мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе во благо России", - сообщил собеседник агентства.