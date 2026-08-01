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Ту-214 в спецливрее в честь Третьяковки совершил демонстрационный полет - РИА Новости, 01.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:30 01.08.2026 (обновлено: 16:31 01.08.2026)
Ту-214 в спецливрее в честь Третьяковки совершил демонстрационный полет

Ту-214 в спецливрее к 170-летию Третьяковки совершил демонстрационный полет

© Фото : Минпромторг РоссииДемонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи
Демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Минпромторг России
Демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский самолет Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи, совершил демонстрационный полет в Казани.
  • На ливрее самолета изображен фрагмент картины Виктора Васнецова "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский самолет Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи, совершил демонстрационный полет в Казани, сообщил Минпромторг РФ.
"В рамках авиационного праздника "Я выбираю небо" с Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала АО "Туполев" (входит в ОАК ГК "Ростех") - состоялся первый демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.
© Фото : Минпромторг РоссииДемонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи
Демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Минпромторг России
Демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи
Проект реализован при поддержке Минпромторга на основании соглашения между Государственной Третьяковской галереей и АО "Туполев". Как рассказали в министерстве, на ливрее самолета изображена птица Алконост - фрагмент картины Виктора Васнецова "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали".
"Выбор классического шедевра живописи для ливреи современного лайнера не случаен и символизирует неразрывную связь между культурным наследием и современными технологиями", - подчеркнули в Минпромторге.
Ожидается, что борт с изображением райской птицы будет использоваться для транспортировки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы. Их строительство ведется во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента России Владимира Путина.
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КультураРоссияКазаньВладивостокВиктор ВаснецовВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехТу-214
 
 
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