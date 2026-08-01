Ту-214 в спецливрее в честь Третьяковки совершил демонстрационный полет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский самолет Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи, совершил демонстрационный полет в Казани.
- На ливрее самолета изображен фрагмент картины Виктора Васнецова "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский самолет Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи, совершил демонстрационный полет в Казани, сообщил Минпромторг РФ.
"В рамках авиационного праздника "Я выбираю небо" с Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала АО "Туполев" (входит в ОАК ГК "Ростех") - состоялся первый демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.
© Фото : Минпромторг РоссииДемонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи
Демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи
Проект реализован при поддержке Минпромторга на основании соглашения между Государственной Третьяковской галереей и АО "Туполев". Как рассказали в министерстве, на ливрее самолета изображена птица Алконост - фрагмент картины Виктора Васнецова "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали".
"Выбор классического шедевра живописи для ливреи современного лайнера не случаен и символизирует неразрывную связь между культурным наследием и современными технологиями", - подчеркнули в Минпромторге.
Ожидается, что борт с изображением райской птицы будет использоваться для транспортировки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы. Их строительство ведется во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента России Владимира Путина.