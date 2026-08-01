Ту-214 в спецливрее в честь Третьяковки совершил демонстрационный полет

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский самолет Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи, совершил демонстрационный полет в Казани.

На ливрее самолета изображен фрагмент картины Виктора Васнецова "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский самолет Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи, совершил демонстрационный полет в Казани, сообщил Минпромторг РФ.

"В рамках авиационного праздника "Я выбираю небо" с Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала АО "Туполев" (входит в ОАК ГК " Ростех ") - состоялся первый демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.

© Фото : Минпромторг России Демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи © Фото : Минпромторг России Демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи

Проект реализован при поддержке Минпромторга на основании соглашения между Государственной Третьяковской галереей и АО "Туполев". Как рассказали в министерстве, на ливрее самолета изображена птица Алконост - фрагмент картины Виктора Васнецова "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали".

"Выбор классического шедевра живописи для ливреи современного лайнера не случаен и символизирует неразрывную связь между культурным наследием и современными технологиями", - подчеркнули в Минпромторге.