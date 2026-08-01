ВСУ за сутки потеряли свыше 340 военных в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" ВС России заняли более выгодные тактические рубежи.
- За сутки было уничтожено свыше 340 военных ВСУ, боевая бронированная машина HMMWV производства США и 11 автомобилей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" ВС РФ, заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки свыше 340 военных ВСУ, боевую бронированную машину HMMWV производства США и 11 автомобилей, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Анновка, Водянское, Грузское, Доброполье и Новогригоровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США и 11 автомобилей",- говорится в сообщении ведомства.
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