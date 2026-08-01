В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

ВОЛГОГРАД, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Рекомендуется находиться в комнате без окон или коридоре между капитальными стенами, не пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности.