После столкновения трамваев в Улан-Удэ завели уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ произошло лобовое столкновение двух трамваев.
- Предварительная причина аварии — технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, заведено после лобового столкновения трамваев в Улан-Удэ, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее региональное МВД сообщало, что на перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях. Пострадали 10 человек, среди них двое детей. Они отделались ушибами.
"Следственными органами СК России по Республике Бурятия по факту травмирования пассажиров при лобовом столкновении на путях двух трамваев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
На место выехала следственная группа, устанавливается полная картина произошедшего.