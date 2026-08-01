После столкновения трамваев в Улан-Удэ завели уголовное дело

УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, заведено после лобового столкновения трамваев в Улан-Удэ, сообщило региональное СУСК РФ.