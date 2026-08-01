Трамп снова намекнул на возможность участия в выборах

В минувшее воскресенье Трамп уже опубликовал в Truth Social несколько фотографий со своим изображением и надписью "2028", адресующей к предстоящей президентской предвыборной кампании.

Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков. Для Трампа нынешний срок уже второй.