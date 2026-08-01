Трамп изобразил Венесуэлу как 51-й штат США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп изобразил Венесуэлу как 51-й американский штат.
- На представленной в сети Truth Social картинке территория Венесуэлы раскрашена в цвета американского флага с надписью «Пятьдесят первый штат».
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу изобразил Венесуэлу как 51-й американский штат.
В сети Truth Social глава Белого дома представил картинку, на которой территория Венесуэлы на карте раскрашена в цвета американского флага.
"Пятьдесят первый штат", - гласит сопроводительная надпись.
В понедельник Трамп выступил с утверждением о том, что США зарабатывают на продаже нефти из Венесуэлы "миллиарды и миллиарды долларов". Ранее он говорил, что эта страна пока не готова к выборам.
На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.