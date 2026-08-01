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Трамп изобразил Венесуэлу как 51-й штат США - РИА Новости, 01.08.2026
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21:53 01.08.2026

Трамп изобразил Венесуэлу как 51-й штат США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп изобразил Венесуэлу как 51-й американский штат.
  • На представленной в сети Truth Social картинке территория Венесуэлы раскрашена в цвета американского флага с надписью «Пятьдесят первый штат».
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу изобразил Венесуэлу как 51-й американский штат.
В сети Truth Social глава Белого дома представил картинку, на которой территория Венесуэлы на карте раскрашена в цвета американского флага.
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"Пятьдесят первый штат", - гласит сопроводительная надпись.
В понедельник Трамп выступил с утверждением о том, что США зарабатывают на продаже нефти из Венесуэлы "миллиарды и миллиарды долларов". Ранее он говорил, что эта страна пока не готова к выборам.
На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
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