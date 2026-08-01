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Трамп затруднился назвать сроки окончания операции против Ирана - РИА Новости, 01.08.2026
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00:35 01.08.2026
Трамп затруднился назвать сроки окончания операции против Ирана

Трамп не смог назвать сроки окончания операции против Ирана

© REUTERS / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран с 8 июля были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном.
"Это всегда трудно", – сказал Трамп в интервью телеканалу Real America"s Voice, отвечая на вопрос о сроках урегулирования с Ираном.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Трамп пригрозил Ирану продолжением полномасштабной военной операции
30 июля, 20:51
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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