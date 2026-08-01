Трамп затруднился назвать сроки окончания операции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран с 8 июля были ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.